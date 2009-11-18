«Родовид Банк» оценит активы «Укрпромбанка»

"Родовид Банк" совместно с Ernst & Young намерен в ближайшие дни приступить к оценке активов «Укрпромбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил временный администратор «Родовид Банка» Сергей ЩЕРБИНА сегодня на брифинге.

«Завтра - послезавтра, вместе с уже отобранной компанией Ernst & Young, начинаем анализировать активы «Укрпромбанка», и мы надеемся, что эти активы по качеству не менее чем субстандартные. Мы будем переводить в «Родовид Банк», и эти кредиты будут обслуживаться тут, и в случае погашения кредитов, мы сможем погашать и пассивы», - отметил С.ЩЕРБИНА.

Также он выразил уверенность, что 5,6 млрд. грн. докапитализации «Родовид Банка» и переданной банку части активов «Укрпромбанка» должно хватить для обеспечения выплат по обязательствам перед вкладчиками последнего. Если все же этих средств не хватит, «Родовид Банку» обещана возможность повторной докапитализации.

«Мы берем активов на 7 млрд. грн., даже если там будут очень плохие активы, они 2 млрд. грн. будут стоить. И согласно постановлению Кабинета министров №1133, в случае если «Родовид Банку» не будет хватать и активов и докапитализации, может быть проведена повторная докапитализация», - отметил С.ЩЕРБИНА.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.

Справка УНИАН. ПАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.

НБУ с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. Позже НБУ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» до 16 октября 2009 года.

Правление Нацбанка своим постановлением (№616 от 15 октября т.г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на два месяца – с 16 октября по 15 декабря 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.

ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.