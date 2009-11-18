Эксперт: ставка по ипотечным кредитам снизилась до 27,2%

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам с января по октябрь т.г. снизилась на 2,18 процентных пункта - до 27,2%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила исполнительный директор компании «КредитСвит» Любовь СЛОБОДЕНЮК.

По данным компании, размер минимальной эффективной процентной ставки по ипотеке за указанный период снизился на 0,7 п.п. - до 23,05%, а размер максимальной эффективной процентной ставки – на 3, 65 п.п. – до 31,35%.

В компании отметили, что сегодня ипотечные кредиты выдает ограниченное количество банков. Ипотека предлагается только в гривнях, сроком на 10 лет с первоначальным взносом в размере 40%. Среди условий кредитования – обязательное наличие высокого официально подтвержденного дохода.

Л.СЛОБОДЕНЮК добавила, что в первом квартале 2009 года ипотечные кредиты не выдавались.

Индикатор разработан на основе методологии расчета эффективной процентной ставки по ипотечным кредитам Европейской ипотечной федерации.

Справка УНИАН. Финансово-консультационная компания «КредитСвит» предоставляет услуги профессионального подбора и оформления финансовых продуктов для физических и юридических лиц Украины. Компания работает с 20 украинскими банками.

Цель компании - мониторинг финансового рынка и предоставление конечному потребителю реальной картины кредитных предложений с дальнейшим оформлением финансового продукта на бесплатной основе.