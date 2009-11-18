ВХСУ: банковские договора в инвалюте являются законными

Банковские кредитные, ипотечные договора и договора залога имущественных прав в иностранной валюте являются законными.

Как говорится в сообщении Украинского Кредитно-банковского союза (УКБС), переданном агентству УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня Высшим хозяйственным судом Украины (ВХСУ).

«… Сегодня состоялось судебное заседание, в ходе которого Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу банка и отменил постановление Донецкого апелляционного хозяйственного суда, которым оставлено без изменений решение Хозяйственного суда Донецкой области о признании недействительными кредитного договора, заключенного в иностранной валюте, ипотечного договора и договора залога имущественных прав. Дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции (резолютивная часть решения суда объявлена в зале заседания)», - говорится в сообщении.

Указывается, что согласно действующему законодательству, банки и другие финансовые учреждения, которые в установленном порядке получили генеральную лицензию Национального банка Украины на осуществление валютных операций, имеют достаточные юридические основания и законное право для предоставления резидентам Украины кредитов в иностранной валюте.

В УКБС подчеркивают, что решение ВХСУ будет способствовать прекращению негативной практики использования недобросовестными заемщиками судебной системы и конфликтных норм в законодательстве для уклонения от выполнения своих обязательств по кредитным договорам, заключенными в инвалюте.