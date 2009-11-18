Эксперт: настроения на валютном рынке склонились к девальвации

Настроения на валютном рынке склонились в сторону девальвации на ожиданиях денежной эмиссии в 5,6 млрд. грн. посредством выпуска ОВГЗ с целью увеличения капитала «Родовид Банка».

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на валютном рынке экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, данные средства должны быть пущены на удовлетворение требований вкладчиков «Укпромбанка», которые получат доступ (по крайней мере, ограниченный) к своим счетам с 23 ноября. Эти средства в случае их выдачи вкладчикам должны повысить розничный спрос на иностранную валюту, считает экономист.

Как отметил А.БЛИНОВ, в среду, 18 ноября, наблюдалось легкое удешевление гривни. На межбанковском валютном рынке она ослабла к доллару на 0,3%, сообщил он.

Экономист также добавил, что Национальный банк Украины сегодня провел целевой аукцион для заемщиков-физлиц, продав 22,3 млн. долл. 51 коммерческому банку по фиксированному курсу 8,09 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанке торги по паре доллар США/гривня открылись на уровне 8,0900/8,1500, и к 11:00 курс составил 8,0950/8,1500. К 13:00 повысилась цена покупки (8,1275/8,1500), и на момент закрытия торговой сессии котировки вышли на 8,1300/8,1700.

Максимальный средний уровень составил 8,1400/8,1700 в 15:10, минимальный средний – 8,0900/8,1500 в 10:00.

Нацбанк объявил о выходе на рынок с продажей доллара США на аукционе с ценой отсечения 8,0900.