“Альфа-Банк” прекратил сотрудничество с Moody’s

“Альфа-Банк” принял решение прекратить сотрудничество с рейтинговым агентством Moody’s. При этом рейтинговые услуги «Альфа-Банку» продолжает оказывать международное рейтинговое агентство Standard&Poors.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

«В условиях закрытых рынков мы считаем достаточным рейтингование банка одним международным агентством. В связи с этим банк прекращает сотрудничество с рейтинговым агентством Moody’s», - сообщил директор блока рынка капитала банка Андрей БОБЫШЕВ. По его словам, данное решение позволит оптимизировать затраты банка.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года, в августе 2009 года реорганизовано в ПАО.

На 1 октября 2009 года активы банка составили 33 млрд. 963 млн. 581 тыс. грн., обязательства – 30 млрд. 912 млн. 562 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26 млрд. 766 млн. 864 тыс. грн., собственный капитал – 3 млрд. 51 млн. 19 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября составил 2 млрд. 976 млн. 565 тыс. грн.

Чистый убыток «Альфа-Банка» по итогам 9 месяцев 2009 года составил 139,9 млн. грн. против прибыли 57 млн. грн. годом ранее.

99,99% акций «Альфа-Банка» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».