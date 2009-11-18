ПИБ досрочно вернул 700 млн. грн. рефинансирования НБУ

"Проминвестбанк" (г. Киев) 17 ноября досрочно вернул 700 млн. гривень рефинансирования Национального банка Украины, предоставленного в 2008 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Эти средства являются частью транша в сумме 1 млрд. гривень, срок возвращения которого истекает 30 декабря 2009 года.

На сегодняшний день "Проминвестбанк" (ПИБ) уже вернул 3,4 млрд. гривень рефинансирования Национального банка Украины, которое было предоставлено в конце 2008 года, когда существенно снизилась ликвидность банка. Общая сумма рефинансирования составляла 7 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. руководство банка заявляло, что ПИБ намерен реструктуризировать ранее выданное банку рефинансирование на сумму около 2 млрд. грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2009 года составили 30,803 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 24,582 млрд. грн., обязательства - 28,477 млрд. грн., собственный капитал - 2,326 млрд. грн.

Убыток банка по итогам января-сентября 2009 г. составил 1,319 млрд. гривень.

Уставный капитал банка, по состоянию на 22 октября 2009 года, составлял 5,3 млрд. грн. Соответственно, на эту же дату крупнейшим акционером банка являлась государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) с долей в уставном капитале "Проминвестбанка" 93,84%.