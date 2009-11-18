Результаты целевого аукциона НБУ 18 ноября

Національний банк України 18 листопада 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 22 289 тис. доларів США наступним 51 банку: АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АКБ "ПОРТО-ФРАНКО" м.Одеса, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", Акціонерний банк "Південний", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "МетаБанк", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "РОДОВІД БАНК", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", ВАТ "БТА Банк", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "ХК БАНК", ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ, ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ УніКредит Банк, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, КБ ТОВ "МІСТО БАНК", М.ОДЕСА, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ПАТ "Перший Інвестиційний Банк", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ АКБ "Львів", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПОЛІКОМБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом - 8,09 грн. за 1 долар.