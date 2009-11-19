Обама сообщил о дальнейшем росте экономики США
08:58, 19 ноября 2009Финансы
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В течение следующего квартала
Американский президент Барак Обама заявил, что экономике США предстоит дальнейший рост в четвертом квартале текущего года и, как следствие, выход из "критической рецессии", сообщает BBC News.
"Мы стали свидетелями экономического роста и предвидим дальнейший прогресс в течение следующего квартала", - сообщил Обама в интервью телеканалу Fox News.
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