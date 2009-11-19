Обама сообщил о дальнейшем росте экономики США

Американский президент Барак Обама заявил, что экономике США предстоит дальнейший рост в четвертом квартале текущего года и, как следствие, выход из "критической рецессии", сообщает BBC News.

"Мы стали свидетелями экономического роста и предвидим дальнейший прогресс в течение следующего квартала", - сообщил Обама в интервью телеканалу Fox News.