Обама сообщил о дальнейшем росте экономики США

08:58, 19 ноября 2009
Финансы
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В течение следующего квартала

Американский президент Барак Обама заявил, что экономике США предстоит дальнейший рост в четвертом квартале текущего года и, как следствие, выход из "критической рецессии", сообщает BBC News.

"Мы стали свидетелями экономического роста и предвидим дальнейший прогресс в течение следующего квартала", - сообщил Обама в интервью телеканалу Fox News.

 

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