Яценюк: Отставка Кабмина выгодна Тимошенко

, которая сможет избежать ответственности за непрофессиональные действия, - Яценюк

Киев. 19 ноября, УНИАН. Отставка Кабинета министров сейчас выгодна в первую очередь премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, которая таким образом сможет избежать ответственности за непрофессиональные действия ее команды.

Об этом сказал кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пресс-конференции в Сумах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, он отметил, что «правительству, которое последние месяцы держится исключительно за счет кредитов МВФ, сейчас выгодно уйти в отставку, чтобы не нести ответственности за свою деятельность». «Она» взяла 12 миллиардов долларов в МВФ - это на каждый месяц по миллиарду долларов. Зарплаты, пенсии, деньги за газ платились с кредитов МВФ. Сейчас деньги закончились», - отметил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, на декабрь средств нет. Он отметил, что «в декабре только чудо спасет правительство – то есть если оно снова где-то возьмет кредит».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на декабрь правительству не хватает около 24 млрд. грн. По его словам, в такой ситуации «отставка сейчас выгодна, в первую очередь, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, которая таким образом и сможет избежать ответственности за непрофессиональные действия ее команды и получит возможность снова жаловаться, что не успела навести в стране порядок». «МВФовских денег уже нет, Нацбанк уже не печатает», - добавил он.

По его словам, если произойдет отставка и «придет новое техническое правительство», то выяснится, что «в казне пусто, НДС не возмещен, бюджетная дыра - двадцать с лишним миллиардов гривен, кредитов никто не дает, зарплату платить надо». Он отметил, что тогда «талантливая Юлия Владимировна» заявит: «Видите ли, я же вам говорила. Вот если бы я была, то всем бы все заплатили. А меня же поять сняли».