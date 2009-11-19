Доллар снизился по отношению к евро

Доллар торгуется вблизи трехнедельного минимума против евро на спекуляциях о том, что ФРС США сегодня официально подтвердит обязательства центрального банка держать процентные ставки на практически нулевом уровне для поддержки экономического роста, сообщает k2kapital.

Евро крепнет против иены в ожидании завтрашнего заявления ЕЦБ о том, что центрбанка готов к сворачиванию мер по стимулированию экономки.

По состоянию на 9:11 утра в Токио доллар торгуется по цене $ 1,4953 за евро. Курс японской валюты равен 89,36 иены за доллар. За евро на указанный период времени давали 133,59 иены.