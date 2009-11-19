Китай продолжает покупать долговые обязательства США

Китай продолжает покупать ценные бумаги казначейства США, однако делает это с большей осторожностью, пишет сегодня газета China Daily. Она сообщает, что в сентябре долларовые авуары КНР возросли на 1,8 млрд долл, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Сейчас в собственности Китая, согласно опубликованному во вторник отчету казначейства США о международных потоках капитала за сентябрь, находятся американские государственные долговые обязательства на сумму 798,9 млрд долл. При этом, по оценкам экспертов, общие активы КНР в США более чем в 2 раза превышают эту цифру, составляя около 1,5 трлн долл. Китай продолжает занимать место крупнейшего кредитора Соединенных Штатов, опережая Японию /571,5 млрд долл/. Вместе с тем, признает газета, КНР резко сократила покупки американских ценных бумаг по сравнению с другими странами-кредиторами.

"Медленный рост в сентябре стоимости американских ценных бумаг, приобретаемых Китаем, не обязательно означает, что Пекин решил сократить свои зарубежные долларовые авуары, при том, что в стране нарастают сомнения в необходимости обладания значительными американскими долговыми обязательствами", - пишет China Daily.