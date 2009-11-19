В Украине отрицательное сальдо внешней торговли товарами сократилось в 9,5 раза
10:29, 19 ноября 2009Финансы
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Украина. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе-сентябре 2009 года уменьшилось в 9,5 раза - до 1 млрд. 079,5 млн. долл. США против 10 млрд. 217,4 млн. долл. в январе-сентябре 2008 года.
Уменьшение отрицательного сальдо внешней торговли - частичная победа украинской экономики. Во многом она достигнута за счет того, что импорт падал быстрее, чем экспорт. Население начало больше покупать товаров украинского производства.
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