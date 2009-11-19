В Китае положительное сальдо торгового баланса упало на 27,2%

Китай. С января по октябрь текущего года положительное сальдо торгового баланса КНР составило 159,23 млрд. долл., что на 27,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре 2009 года внешнеторговый оборот Китая уменьшился на 10,7%, по сравнению с октябрем прошлого года.

Снижение положительного сальдо - хорошая новость для китайской экономики. Быть мировым экспортером - всегда прекрасно. Несмотря на все успехи, перекос китайской экономики, ориентированной на экспорт, существенно влияет на будущее страны. В свое время экономика Японии совершила аналогичную ошибку, за которую ей пришлось расплачиваться десятью годами стагнации.