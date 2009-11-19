Курс доллара в банках немного повысился – до 8,14/8,20 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,14 грн./долл., продают – по 8,20 грн./долл., курс незначительно повысился по сравнению с 18 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,17 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,22 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также немного повысился по сравнению с 18 ноября – до 12,10/12,30 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,96-12,21 грн./евро, по продаже – в пределах 12,23-12,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 18 ноября, понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2721 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2854 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,2835 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,284-0,291 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,14 грн./долл., продажи – 8,20 грн./долл. Курс повысился на 0,2% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,16 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,23 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного повысился, по сравнению с 18 ноября, и составляет 12,15/12,28 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,20 грн./евро, по продаже – в пределах 12,23-12,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 18 ноября, повысился на 0,3% и сегодня составляет 0,2740 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2861 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,2835 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,285-0,291 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,12/8,23 грн., евро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,25 грн., евро – 11,90/12,45 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,14/8,22 грн., евро – 12,05/12,35 грн., рубль – 0,278/0,288 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 19 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,9909, к евро – 11,951989, к российскому рублю – 0,27827.