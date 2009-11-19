В еврозоне потребительские цены снизились на 0,1%

Еврозона. Потребительские цены снизились в октябре 2009 года на 0,1%, по сравнению с октябрем 2008 года.

Показатель дефляции в еврозоне снижается, но никак не может преодолеть психологический рубеж. Наличие дефляции в ЕС свидетельствует, что, несмотря на успехи по росту ВВП и по объемам промышленного производства, отрицательные факторы продолжают тормозить выход Европы из кризиса.