В Украине объем товарооборота предприятий розничной торговли сократился более чем на 20%

Украина. Объем товарооборота предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства за январь-октябрь 2009 года составил 187,8 млрд грн., что в сопоставимых ценах составляет 79,1% к объему аналогичного периода прошлого года.

Это даже не падение, это - обвал потребительского спроса. Только одно обстоятельство успокаивает - в условиях кризиса большая часть розничных продаж ушла в «тень» и поэтому официальное падение товарооборота, скорее, темп ухода в «тень», чем реальное снижение спроса.