В РФ цены производителей промтоваров снизились на 0,9%

Россия. В октябре 2009 года цены производителей промышленных товаров снизились на 0,9%. За период с января по октябрь 2009 года - выросли на 13,9%.

Падение цен на промышленную продукцию в России в октябре текущего года выглядит странным, если учесть, что в предыдущие периоды был рост. Наверное, у российской экономики заканчивается запас прочности в условиях кризиса, спрос на промышленную продукцию существенно падает - без демпинга не обойтись.