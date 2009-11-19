В РФ цены производителей промтоваров снизились на 0,9%
11:14, 19 ноября 2009Финансы
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Россия. В октябре 2009 года цены производителей промышленных товаров снизились на 0,9%. За период с января по октябрь 2009 года - выросли на 13,9%.
Падение цен на промышленную продукцию в России в октябре текущего года выглядит странным, если учесть, что в предыдущие периоды был рост. Наверное, у российской экономики заканчивается запас прочности в условиях кризиса, спрос на промышленную продукцию существенно падает - без демпинга не обойтись.
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