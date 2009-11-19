Может ли Президент назначать членов набсоветов госбанков?..

В Конституционный Суд Украины (КСУ) 18 ноября поступило конституционное представление 50 народных депутатов относительно конституционности ряда норм Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 года №2121-III в части права Президента назначать членов Наблюдательных советов государственных банков, а также прекращать их полномочия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ, переданном агентству УНИАН.

На сегодняшний день, согласно действующему законодательству, состав Набсоветов государственных банков формируется согласно кворумному принципу – по 5 человек от Верховной Рады, Президента и Кабинета министров. Полномочия назначенного состава НС госбанка прекращаются соответственно по решению ВР, Президента и КМУ, но не раньше, чем через год со дня их назначения.

Кроме того, 18 ноября в Конституционный Суд поступило конституционное представление 50 народных депутатов относительно конституционности Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 6 ноября 2009 года №1715-VI.

Вышеуказанный закон направлен на обеспечение своевременного осуществления пенсионных выплат и выплаты пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в установленных законодательством размерах. Законом «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одного человека до 701 гривни, а для нетрудоспособных лиц – до 573 гривень. В связи с чем возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда Украины на выплату пенсий в текущем году в объеме 717 млн. гривень и выплату социальной помощи в сумме 100 млн. гривень.

В пресс-службе сообщили, что согласно Регламенту КСУ, конституционные представления переданы на изучение в Секретариат Суда.