НБУ проведет аукцион по продаже памятных монет

Национальный банк Украины 25 декабря во всех территориальных управлениях проведет аукцион по продаже памятных монет.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, на аукционе будут предложены к приобретению серебряные монеты «Хрещення Київської Русі», «На честь візиту в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія І», «Міжнародний рік астрономії», «За твором М.В.Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки».