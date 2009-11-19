Fitch понизило рейтинги «ПриватБанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги облигаций класса A эмитентов Ukraine Auto Loan Finance No. 1 PLC и Ukraine Mortgage Loan Finance No. 1 PLC. Оригинатором портфелей автокредитов и ипотечных кредитов по обеим сделкам является ЗАО «ПриватБанк» («B-»/прогноз «негативный»).

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, также агентство подтвердило рейтинги облигаций класса B по обеим указанным сделкам. Прогноз по рейтингам трех классов облигаций в рамках указанных выпусков остается негативным.

В сообщении указывается, что данные рейтинговые действия отражают понижение суверенного рейтинга и странового потолка Украины до уровня «B-» ранее в этом месяце.

«Понижение рейтингов облигаций класса А по двум сделкам было обусловлено преимущественно негативными макроэкономическими тенденциями, а не ухудшением показателей по залоговому обеспечению или снижением кредитной защиты», – сказано в сообщении.

Fitch сохранило негативный прогноз по рейтингам, так как в случае дальнейшего пересмотра суверенного рейтинга и странового потолка Украины может последовать очередное понижение рейтингов облигаций.

Также сообщается, что уровни повышения кредитного качества по облигациям классов A и B по обеим сделкам возросли в результате снижения левереджа. Повышение кредитного качества по сделке с автокредитами составляет 31,8% для облигаций класса A и 10,9% для облигаций класса B, в то время как повышение кредитного качества по более зрелой ипотечной сделке достигло 67% для облигаций класса A и 21,4% для облигаций класса B.

Имеющийся избыточный спред по обеим сделкам остается положительным, хотя Fitch отмечает серьезное увеличение уровней просрочек по кредитам.

Кроме того, отмечается, что, в то время как существующие уровни дефолтов продолжают находиться в соответствии с ожиданиями Fitch по сделке с автокредитами, а по пулу ипотечных кредитов дефолтов не было с января 2008 года, в последние кварталы отмечено резкое увеличение просрочек более чем на 60 дней. «В настоящий момент по 3,9% ипотечных кредитов имеются просрочки на более чем 60 дней, а среди автокредитов просроченными являются 8,8%. Тем не менее Fitch считает, что имеющаяся кредитная защита, в особенности по ипотечной сделке, является адекватной, чтобы выдержать даже более высокий уровень просрочек», – сказано в сообщении.

Fitch полагает, что все еще относительно низкая частота дефолтов по ипотечному портфелю обусловлена способностью сервисера достигать мирного разрешения ситуации с заемщиками, испытывающими сложности с выплатами по кредитам. «ПриватБанк» способствует тому, чтобы продажи объектов недвижимости производились до дефолта заемщика. В то же время такой вариант ухода от дефолтов отпадет, если цены на недвижимость более не будут достаточными для полного покрытия выплат по ипотечным кредитам.