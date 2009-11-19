Парламент не принял в первом чтении проект Госбюджета-2010

Верховная Рада Украины отказалась принять в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, принятие в первом чтении проекта Госбюджета осуществляется путем одобрения выводов и предложений Верховной Рады к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2010 год. За принятие соответствующего постановления проголосовали только 189 народных депутатов из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением поручено Кабинету министров Украины при доработке проекта закона о Государственном бюджете на 2010 год рассмотреть обобщенные предложения народных депутатов, депутатских фракций и комитетов Верховной Рады в указанный законопроект; уточнить основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2010 год и внести изменения в соответствующие показатели проекта бюджета на 2010 год; внести сбалансированные предложения, касающиеся учета положений Закона от 20 октября 2009 года «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Поручено правительству также доработать проект закона о Государственном бюджете на 2010 год с учетом одобренных Бюджетных выводов Верховной Рады и подать его на рассмотрение Верховной Рады в двухнедельный срок со дня вступления в силу данного Постановления.

Согласно бюджетным выодам, рекомендовано предусмотреть, что государственные предприятия, в том числе хозяйственные общества (кроме банков), в уставном фонде которых государству принадлежит 50 и больше процентов акций (частей, паев), осуществляют привлечение внутренних долгосрочных (больше одного года) и внешних кредитов (займов), предоставляют гарантии или являются поручителями по таким обязательствам по согласованию с Министерством финансов Украины, осуществляют привлечение внутренних краткосрочных (до одного года) кредитов (займов), предоставляют гарантии или являются поручителями по таким обязательствам по согласованию с соответствующими центральными органами исполнительной власти, к сфере управления которых они принадлежат.

Предусмотрено, что министр финансов имеет право в пределах текущего бюджетного периода осуществлять размещение временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитах или путем приобретения государственных ценных бумаг с дальнейшим возвращением таких средств до конца текущего бюджетного периода. Министр финансов Автономной Республики Крым, руководитель местного финансового органа имеет право по решению Верховной Рады Автономной Республики Крым, соответствующего местного совета в пределах текущего бюджетного периода осуществлять на конкурсных принципах размещение временно свободных средств местных бюджетов на депозитах или путем приобретения государственных ценных бумаг, ценных бумаг, эмитированных Автономной Республикой Крым, соответствующим местным советом, с дальнейшим возвращением таких средств до конца текущего бюджетного периода. Порядок осуществления операций, предусмотренных этой статьей, определяется Кабинетом министров Украины. Договор о приобретении государственных ценных бумаг, ценных бумаг, эмитированных Автономной Республикой Крым, соответствующим местным советом, согласно этой статье, должен содержать положение о выполнении лицами, заключившими настоящий договор, обязательство, касающееся обратной продажи/покупки таких ценных бумаг до конца текущего бюджетного периода.

Также предлагается разрешить покупателям - иностранным инвесторам в процессе приватизации государственного имущества осуществлять оплату стоимости такого имущества в свободно конвертированной иностранной валюте в порядке и случаях, определенных Кабинетом министров Украины совместно с Национальным банком Украины.

Выводами также предлагается до согласования с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перераспределение (передачу) бюджетных назначений запретить внесение изменений в роспись государственного бюджета и смет распорядителей средств государственного бюджета и осуществления расходов государственного бюджета, которые связаны с таким перераспределением (передачей) бюджетных назначений.

Также предусмотрено, что если из соответствующего местного бюджета осуществляются расходы, которые должны проводится согласно Бюджетному кодексу Украины и данным Законом из другого бюджета, такое действие квалифицируется как нецелевое использование бюджетных средств (кроме расходов, которые направляются на материально-техническое обеспечение заведений образования, культуры, здравоохранения и органов внутренних дел).

Кроме того, рекомендовано Кабинету министров при доработке проекта закона о государственном бюджете Украины на 2010 год учесть действующие положение Бюджетного кодекса Украины; одновременно с представлением проекту закона о государственном бюджете Украины на 2010 год подать дополнительно законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения. Правительство также должно вместе с Национальным банком Украины согласовать прогноз обменного курса гривни к доллару США на 2010 год, на основе которого обсчитываются показатели проекта бюджета на 2010 год; по результатам установления на следующий год цены на импортированный природный газ уточнить основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2010 год и показатели проекта бюджета на 2010 год; усовершенствовать государственное регулирование цен на основные продукты питания, другие товары первой необходимости, лекарства, услуги жилищно-коммунального хозяйства и связи путем внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты.

Также Кабмину поручено предусмотреть финансовую поддержку антикризисных мероприятий, направленных на поддержку секторов экономики; осуществить анализ налогового долга государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, 100 процентов акций которых принадлежат государству, и внести предложения относительно его погашения, в том числе путем покрытия расходов на техническое переоснащение таких государственных предприятий; дополнительно согласовать с Национальным банком Украины сумму средств, вносящихся в 2010 году в государственного бюджета от превышения сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины; урегулировать вопрос погашения части задолженности Кабинета министров Украины перед Национальным банком Украины по кредитам, полученным для финансирования дефицита государственного бюджета Украины в 1994-1996 годах.

Рекомендовано правительству предоставить информацию относительно реальности объема поступления средств от приватизации государственного имущества в 2010 году, и перечень предприятий, подлежащих приватизации в следующем году; рассмотреть размеры основных социальных стандартов, исходя из реальных возможностей бюджета и т.п.