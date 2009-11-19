Экспортеры Черниговщины угрожают акциями протеста

Предприятия-эспортеры Черниговской области обещают выйти на акции протеста, если государство не обеспечит возмещение положенных им сумм налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил президент Черниговской торгово-промышленной палаты Константин ИВАНОВ.

По его словам, на сегодня государство не возместило черниговским предприятиям-экспортерам 93 млн. грн. подтвержденного и просроченного НДС.

При этом К.ИВАНОВ отмечает, что «речь идет не о проблеме, а о том, что нарушаются нормы законодательства».

Так К.ИВАНОВ подчеркивает, что, несмотря на заявления Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) о выполнении и даже перевыполнении плана поступлений налогов и сборов, у государства все же не хватает ресурсов для проведения, согласно законодательству, возмещения сумм НДС.

«Мы призывает таким образом всех экспортеров Украины всеми возможными способами, в том числе и акциями гражданского неповиновения, сказать свое решительное «нет» позорной бездарной политике правительства, государства, направленной на уничтожение украинского экспортера, - заявил К.ИВАНОВ. - Требуем от Генерального прокурора Украины возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц ГНАУ и Государственного казначейства по признакам преступной халатности, которая приводит к тяжелым последствиям».

Он подчеркнул, что ситуация с возмещением НДС негативно отразилась на хозяйственной деятельности черниговских предприятий-экспортеров, некоторые из которых из-за проблем с возмещением налога просто отказались от осуществления экспортной деятельности.

«Фактическая конфискация оборотных средств делает невозможным обновление материальной базы предприятий-экспортеров, модернизацию их основных фондов, угрожает сокращением рабочих мест, и немаловажно, что украинские экспортеры теряют свои позиции в мире», - отметил К.ИВАНОВ.

Он сообщил, что предприятия-экспортеры обращались по соответствующему вопросу к Президенту Украины и к премьер-министру Украины, а также руководству Черниговской области, но все эти обращения никаких результатов не принести.

В свою очередь директор ООО «Форсаж» (Черниговская обл.) Валерий КУЛИЧ отметил, что данные ГНАУ говорят о том, что возмещение НДС в стране проводится, при этом проводится «в ручном режиме», что создает значительный перекос по областям.

Он сообщил, что по итогам 2009 года объем возмещения НДС предприятиям Черниговской области уменьшился более чем в 2 раза против показателей 2008 года.

Как отметила директор ЧПТП «Джи-Ен-Ел» Людмила ЛОГИНОВА, проблема в возмещением НДС привела к потере компанией некоторых рынков сбыта, стала причиной отказа от ряда выгодных контрактов, фактически остановила процесс наращивания объемов производства, а также процесс создания новых рабочих мест.

По ее словам, если государство заберет у предпринимателей последний ресурс для существования, то фактически лишит себя перспектив выхода из кризиса.

Председатель правления ОАО «Прилуцкий завод «Будмаш» Яков ТУЗМАН сообщил, что накапливание государством сумм НДС к возмещению, а некоторые предприятия еще не получили возмещение за 2008 год, приводит к тому, что предприятия несут дополнительные потери в связи с девальвацией национальной валюты.

Также директор фирмы «Сяйво» Николай ШКУРКО отметил, что из-за больших сумм задолженности государства перед компанией по возмещению НДС и в связи с сомнениями, что эта задолженность будет погашена, один из украинских банков отказал фирме «Сяйво» в выдаче кредита.