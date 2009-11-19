Источники выплаты повышенных соцстандартов: эмиссия, рост ВВП...

Целевая эмиссия может стать одним из источников обеспечения выплаты повышенных социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции главный научный сотрудник Института законодательства Верховной Рады Украины Владимир ЧЕРНЯК.

Однако, отметил он, повышать необходимо только прожиточный минимум и минимальную заработную плату, а не пропорционально всю тарифную сетку зарплат.

По мнению В.ЧЕРНЯКА, другими источниками выплаты повышенных соцстандартов также могут быть: инвентаризация и сокращение средств, выделяемых на удержание армии чиновников, пресечение нецелевого использования бюджетных средств и, соответственно, их экономия, борьба с теневой экономикой, рост ВВП на основе создания благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, повысить минимальные заработные платы можно за счет эффективной приватизации и пересмотра системы социальных расходов.

В.ЧЕРНЯК выделил также такие ресурсы для выплаты повышенных соцстандартов, как ликвидация расходов для фиктивного возмещения НДС, уменьшение объемов расходов на кредиты под гарантии правительства, ликвидация выплат правительства Национальному банку Украины по кредитам. По его мнению, в последнем вопросе необходимо вообще ликвидировать коммерческие отношения между Кабинетом министров и центробанком.

Кроме того, В.ЧЕРНЯК напомнил, что Международная организация труда говорит о необходимости повышать платежеспособность граждан во время кризиса, то есть не уменьшать социальных расходов.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" об обеспечении выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере.

Закон направлен на обеспечение своевременного осуществления пенсионных выплат и выплаты помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в установленных законодательством размерах. Законом Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одного человека до 701 грн., а для нетрудоспособных лиц – до 573 грн. В связи с этим возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда на выплату пенсий в текущем году в объеме 717 млн. грн. и выплату социальной помощи в размере 100 млн. грн.

Законом предусматривается определить источником покрытия дополнительной потребности в ресурсах Пенсионного фонда средства государственного бюджета и увеличить расходы госбюджета по программе "Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий" на сумму 717 млн. грн.; увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. грн.

В то же время, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступала против принятия закона о внесении изменений в Госбюджет-2009 для обеспечения повышения социальных стандартов.