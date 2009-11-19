«Универсал Банк» и «ВТБ Банк» объединили банкоматные сети.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Универсал Банка", переданном УНИАН.

Как уточнили в банке, объединенная сеть двух банков, в которой по льготным тарифам принимаются к обслуживанию карточки в рамках зарплатных проектов, будет насчитывать более 425 банкоматов, из которых 125 – банкоматы "Универсал Банка".

В пресс-службе отмечают, что «Универсал Банк» уже сотрудничает аналогичным образом с «Укрсоцбанком» и КБ «Хрещатик». Таким образом, на сегодняшний день клиенты зарплатных проектов «Универсал Банка» могут пользоваться сетью банкоматов, насчитывающей более 1700 единиц.

Справка УНИАН. ПАО «Универсал Банк» (Universal Bank) зарегистрировано Национальным банком Украины в январе 1994 года, входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 8,532 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 6,873 млрд. грн., обязательства – 7,835 млн. грн., уставный капитал - 837,712 млн. грн., собственный капитал – 696,796 млн. грн.

По итогам января-сентября 2009 года банк получил убыток в размере 170,493 млн. грн.

EFG New Europe Holding (Нидерланды) владеет 99,952% акций «Универсал Банка».

ОАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2009 года составили 28,258 млрд. грн., обязательства – до 25,793 млрд. грн., собственный капитал – 2,465 млрд. грн., уставный капитал – 2,159 млрд. грн.

Прибыль ОАО «ВТБ Банк» за январь-сентябрь 2009 года составила 0,125 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,8902% акций ОАО «ВТБ Банк».