Расходную часть бюджета-2010 надо увеличить на 153 млрд. грн.

Для учета 1300 предложений, которые подали народные депутаты, расходная часть проекта Государственного бюджета на 2010 год должна быть увеличена на 153 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Николай ДЕРКАЧ в своем выступлении в сессионном зале.

“В целом, по оценке поданных предложений субъектов права законодательной инициативы в проект бюджета, потребность в дополнительных расходах к законопроекту, без учета предложенных изменений к размеру о социальных гарантиях, составляет около 153 млрд. грн.”, - сказал Н.ДЕРКАЧ.

Кроме того, по его словам, для реализации недавно принятого закона об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы, по экспертной оценке правительства, в следующем году дополнительные расходы бюджета будут составлять свыше 70 млрд. грн.

“В контексте подготовки выводов Верховной Рады невозможно определить конкретные объемы доходов, расходов, кредитования и дефицита Госбюджета, межбюджетных трансфертов на 2010 год, обеспечив принципы сбалансированности бюджета. Соответствующие расчеты таких показателей может осуществить исключительно правительство и непосредственно Министерство финансов, которые имеют надлежащую информацию”, - сказал Н.ДЕРКАЧ.

Кроме того, он отметил, что положения проекта бюджета-2010 в части межбюджетных отношений разработаны на основании Бюджетного кодекса, который не вступил в силу.

Бюджетный комитет при доработке проекта бюджета-2010 рекомендовал правительству:

уточнить основные прогнозные макропоказатели на 2010 год;

вместе с Национальным банком Украины согласовать прогноз обменного курса гривни к доллару на 2010 год;

предоставить информацию относительно реалистичности объема поступления средств от приватизации государственного имущества в 2010 году и список предприятий, которые подлежат приватизации в следующем году.

Как сообщалось, 15 сентября 2009 года Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект закона “О Государственном бюджете Украины на 2010 год”. Документом предлагается определить доходы Госбюджета Украины на 2010 год в размере 284,692 млрд. грн., расходы - 324,272 млрд. грн.

В соответствии с Бюджетным кодексом Украины, депутаты подают свои предложения к документу, после чего он выносится на рассмотрение в парламент для принятия в первом чтении. После этого проект передается в правительство для подготовки к голосованию в парламенте во втором чтении.