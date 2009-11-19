Индекс производства базовых отраслей Украины в октябре составил -14,3%

,По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины (НБУ), в октябре т.г. падения производства базовых отраслей экономики Украины увеличилось до «минус» 14,3% в годовом исчислении, по сравнению с «минус» 10,1% в сентябре т.г. За 10 месяцев т.г. падение замедлилось до «минус» 23,4%, по сравнению с показателем за январь-октябрь 2008 г. (за 9 месяцев – «минус» 24,1%).

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

«С начала года наблюдается тенденция замедления падения со значительной волатильностью показателей в последние месяцы, вызванной динамикой сельского хозяйства, - говорится в сообщении. - Постепенное возобновление мировой экономики позитивно повлияло на динамику экспортноориентированных отраслей и, соответственно, промышленное производство в целом».

Указывается, что падение промышленного производства за 10 месяцев замедлилось до 26,4%, сравнительно с 28,4% за 9 месяцев. Снижение в октябре составило 6,2% в годовом измерении, сравнительно с 18,4% в сентябре. «Дополнительным фактором подобной динамики показателей в годовом измерении, по нашим оценкам, является статистический эффект базы сравнения прошлого года (падение в октябре за исключением сезонного фактора составляло 3,1%)», - подчеркивают в НБУ.

В сельскохозяйственном производстве продолжился рост в кумулятивном измерении (0,1% за 10 месяцев), однако в октябре произошло существенное падение объемов производства – по оценкам НБУ, около 28% в годовом измерении. Такая динамика показателей объясняется сдвигом во времени на более поздние периоды пиковых значений сбора и переработки урожая, по сравнению с предыдущим годом. Если в 2008 году основной урожай был собран в июле-августе, то в 2009 году сбор начался позже, а основной урожай был собран в августе-сентябре.

По данным Нацбанка, снижение объема производства растениеводства за 10 месяцев составляло 1,7%. Высокий урожай зерновых культур в прошлом году обуславливает позитивную динамику животноводства в текущем году – за 10 месяцев прирост производства в данном секторе составил 3,2%.

В НБУ отмечают, что в сфере услуг последние месяцы наблюдается незначительное улучшение ситуации. Объем реализованных услуг в сентябре снизился на 19% в годовом измерении против 20,6% в августе, в основном благодаря сохранению темпов роста номинальной заработной платы – 2,5% в годовом измерении в августе и сентябре.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Справка УНИАН. Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I, II и III кварталах текущего года против аналогичных периодов 2008 года составило 15,9%, 17,8% и 20,3%, соответственно.