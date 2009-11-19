Мировой спрос на золото в 3-м квартале возрос на 15%

Мировой спрос на золото в третьем квартале 2009 года возрос на 15% - до 800,3 тонны (24,7 миллиарда долларов в денежном эквиваленте) по сравнению с апрелем-июнем текущего года на фоне повышающегося интереса инвесторов к золоту как к долгосрочному активу, говорится в опубликованном в четверг отчете производственного союза ведущих золотодобывающих компаний World Gold Council (WGC).

Тем не менее, по сравнению с июлем-сентябрем 2008 года, спрос на золото в отчетный период упал на 34%. Эксперты WGC объясняют падение беспрецедентно сильным спросом на драгоценный металл в прошлом году, когда инвесторы, напуганные обвалом мировых фондовых площадок, переводили свои активы в стабильное золото. Так, данный показатель сократился лишь на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

По данным отчета, рост общего спроса на золото в июле-сентябре текущего года в основном происходил за счет увеличения спроса на украшения, а также инвестиционного спроса на золото. В частности, спрос на украшения в июле-сентябре возрос на 17% по сравнению со вторым кварталом текущего года. В свою очередь, общий инвестиционный спрос на золото достиг 227,2 тонны, продемонстрировав рост по сравнению с апрелем-июнем 2009 года, однако упав на 46% против уровня аналогичного периода прошлого года. При этом промышленный инвестиционный спрос на золото прибавил 6% с прошлого квартала. "В этом квартале спрос - уверенный и крепкий, что подталкивает цену на золото вверх.

Первые признаки восстановления экономики и увеличения доверия потребителей повлияли на повышение спроса на украшения, а также промышленных инвестиций в золото по сравнению с прошлым кварталом", - прокомментировал ситуацию на рынке драгметаллов глава WGC Арам Шишманиан (Aram Shishmanian). Также он дал оптимистичный прогноз относительно развития спроса на золото. "Уровень спроса в абсолютном выражении, вероятно, будет поддерживаться неопределенностью экономического развития, беспокойством (инвесторов) по поводу инфляции и (их) стремлением к диверсификации активов. В официальном секторе мы ожидаем, что центральные банки продолжат диверсифицировать свои долларовые активы в пользу золота", - заявил глава WGC. передает РИА Новости.