Нефть подешевела до 79 долларов

Нефть подешевела до $79 за баррель из- за роста доллара и сомнений по поводу темпов восстановления американской экономики, сообщает Рейтер

В 16.20 МСК американская легкая нефть стоила на $0,34 меньше котировки закрытия среды - $79,24 за баррель, а нефть Brent потеряла $0,29 до $79,18.

"В последние дни цены росли, вплотную подойдя к психологически важным уровням, так что это лишь небольшое отступление", - сказал брокер Bache Financial Тони Мачачек.

В ходе торгов в среду нефть превышала $80 за баррель после выхода правительственных данных о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США. После роста до $82 за баррель в октябре - высшей точки с начала года - цены остаются в узком коридоре плюс- минус $7 за баррель. По мнению Мачачека, в ближайшее время нефтяной рынок продолжит зависеть от колебаний доллара.

В четверг доллар вырос к евро, отступив от 15-месячного минимума, что способствует снижению нефтяных котировок. Аналитики считают, что влияние на рынок в четверг могут оказать еженедельные данные об обращениях за пособием по безработице в США.

ОПЕК не должна пересматривать квоты на добычу нефти на совещании в декабре, так как нынешний уровень цен не требует этого, считает глава Национальной нефтяной корпорации Ливии Шокри Ганем.