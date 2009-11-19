Днепропетровский бизнесмен получил 5 лет с конфискацией

В Днепропетровской области на 5 лет осужден Днепропетровск. 19 ноября. УНИАН. Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил бизнесмена из Кривого Рога к 5 годам заключения с конфискацией имущества за предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств предприятиям горно-металлургического комплекса региона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.

Бизнесмен признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Осужденный также организовал в Кривом Роге центр по незаконной конвертации безналичных средств в наличные. В ходе следствия установлено, что своими действиями бизнесмен нанес государству ущерб на сумму 2 млн. грн. Преступника разоблачили сотрудники управления налоговой милиции.