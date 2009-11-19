В Германии может начаться новая рецессия

В конце 2010 - начале 2011 года в Германии может начаться повторная рецессия, вызванная отменой дополнительных государственных расходов, заявил в четверг экономический консультант немецкого правительства. сообщает Рейтер.

Петер Бофингер, консультирующий правительство по экономическим вопросам, сказал в интервью телевидению Рейтер, что отказ от финансовых мер поддержки будет угрожать росту.

"По моему мнению, проблемы начнутся во второй половине 2010 года, потому что в этот период правительству придется отменить финансовые стимулы. Я думаю, что... этот выход еще не будет сопровождаться высокими частными инвестициями и высоким частным спросом и поэтому я вижу риск повторной рецессии к концу 2010 - началу 2011 годов".

Экономика Германии, крупнейшая в еврозоне, вышла из рецессии во втором квартале 2009 года. Ее развитие ускорилось в третьем квартале, когда ВВП вырос на 0,7 процента в квартальном исчислении.

На прошлой неделе пять экономических консультантов предсказали рост экономики Германии на 1,6 процента в 2010 году после рекордного сокращения на 5,0 процента в текущем году, и призвали правительство более настойчиво требовать от банков укрепления их капитальной базы.

Бофингер также полагает, что Европейский Центробанк не будет повышать официальную ключевую ставку с рекордно низкого уровня в 1 процент годовых в следующие 12 месяцев, но затем начнет подталкивать рыночные ставки overnight выше этого уровня.