Уолл-стрит на открытии демонстрирует спад

Фондовые площадки США на открытии в четверг, 19 ноября, демонстрируют спад на фоне негативной динамики на фондовых рынках Европы и Азии, а также на осторожных заявлениях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает агентство Франс Пресс. Вскоре после открытия торгов индекс DJIA снизился на 0,67% - до 10356,78 пункта. Индекс S&P 500 потерял 0,76% и составил 1101,35 пункта, а индекс NASDAQ упал на 0,91%, оказавшись на уровне 2173,12 пункта.

Азиатские и европейские рынки, в свою очередь, демонстрируют в четверг спад на фоне заявлений ОЭСР лишь об "умеренном"подъеме мировой экономики, а также о крупных размерах долга крупнейших экономик. "Эти настроения омрачили весь мир", - цитирует агентство слова Майкла Брэйтуса (Michael Bratus), специалиста портала Moody`s Economy.com.

По мнению аналитиков, на настроения инвесторов не повлияли даже данные министерства труда США о том, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 ноября, с устранением сезонных колебаний не изменилось по сравнению с прошлой неделей и составило 505 тысяч, чуть выше прогнозов.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor`s 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.