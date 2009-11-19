Петёвка: КМУ должен доработать проект госбюджета-2010

Киев. 19 ноября. УНИАН. Кабинет министров должен доработать проект государственного бюджета на 2010 год до следующего четверга.

Об этом заявил народный депутат, член президиума “Единого Центра” Василий ПЕТЁВКА, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«У правительства и парламента есть достаточно времени, чтобы страна вошла в новый год с бюджетом. Для этого Кабинет министров, в соответствии с законодательством, должен до следующего четверга подать в Верховную Раду доработанный проект сметы страны, чтобы он был рассмотрен парламентом уже в начале декабря. Главное, чтобы ни в правительстве, ни в парламенте не политизировали этот вопрос», - заявил он.

Политик отметил, что при доработке главной сметы страны правительство должно учесть главные ошибки, допущенные им при разработке нынешнего бюджета. «Во-первых, его нужно рассчитывать на реальных макроэкономических показателях. Не нужно брать параметры ВВП, инфляции, уровня безработицы с потолка, а затем кормить общество баснями о «выполнении и перевыполнении» и скрывать статистику», - отметил народный депутат.

«Во-вторых, при подготовке госбюджета следует учесть закон о повышении соцстандартов. Этот вопрос не обсуждается. Есть закон, который правительство обязано выполнять», - добавил он.

Также В.ПЕТЁВКА обратил внимание, что важные для страны проекты, в частности подготовка к Евро-2012 и модернизация газотранспортной системы, должны быть обеспечены реальными средствами. «Проекты развития не могут финансироваться из пустого Стабилизационного фонда. Потому что повторится нынешняя ситуация - ни средств, ни развития, а банальное переливание из пустого в порожнее, с попыткой найти оправдание. Хочу подчеркнуть, что вложение государственных денег в такие проекты возвращается и новыми рабочими местами, и активизацией отечественной промышленности. Потому важно в бюджете указать реальные, а не мифические источники финансирования этих расходов», - отметил политик.

По мнению народного депутата, власти всегда трудно отказаться от возможности вручную распределять бюджетные средства. «Именно такую возможность предоставляет правительству своевременное неприятие бюджета. Особенно такое искушение растет во время выборов, когда заложниками ручного управления становятся в первую очередь местные органы власти», - подчеркнул В.ПЕТЁВКА.

Политик напомнил, что “Единый Центр” неоднократно подчеркивал, что госбюджет-2010 должен быть принят до начала нового года. «В послекризисных условиях, во время избирательных компаний, которые нас ожидают в следующем году, страна должна иметь четкий финансовый план, который бы не зависел от перестановок во власти», - подчеркнул В.ПЕТЁВКА.