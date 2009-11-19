Эстония станет следующей страной, которая перейдет на единую европейскую валюту, поскольку правительство этой страны серьезно работает над уменьшением бюджетного дефицита, считает главный экономист Всемирного банка по Центральной Европе и странам Балтии Томас Ларсен. "Эстония делает все что возможно для того, чтобы дефицит бюджета не превышал 3% от ВВП. Эстония станет следующей страной, которая перейдет на евро", - приводит в четверг агентство Bloomberg слова Ларсена.

Ранее Международный валютный фонд также отметил, что Эстония успешно движется к переходу на евро. Правительство Эстонии в марте нынешнего года приняло решение о переходе на евро не позже 1 января 2011 года. Сейчас правительство страны продолжает работу по составлению госбюджета на 2010 год, в котором предусматривается сохранить его дефицит в рамках 3% ВВП. Согласно осеннему прогнозу Банка Эстонии (Центробанка), дефицит бюджета составит в нынешнем году 3%, в следующем году - снизится до 2,8%, а в 2011-м - до 1,5% ВВП. Таким образом, по прогнозу Банка Эстонии, у страны есть все возможности в ближайшее время выполнить Маастрихтские критерии для перехода на евро, сообщает РИА Новости.