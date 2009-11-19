Эстония станет следующей страной, которая перейдет на евро
Снизили дефицит бюджета
Эстония станет следующей страной, которая перейдет на единую европейскую валюту, поскольку правительство этой страны серьезно работает над уменьшением бюджетного дефицита, считает главный экономист Всемирного банка по Центральной Европе и странам Балтии Томас Ларсен. "Эстония делает все что возможно для того, чтобы дефицит бюджета не превышал 3% от ВВП. Эстония станет следующей страной, которая перейдет на евро", - приводит в четверг агентство Bloomberg слова Ларсена.
Ранее Международный валютный фонд также отметил, что Эстония успешно движется к переходу на евро. Правительство Эстонии в марте нынешнего года приняло решение о переходе на евро не позже 1 января 2011 года. Сейчас правительство страны продолжает работу по составлению госбюджета на 2010 год, в котором предусматривается сохранить его дефицит в рамках 3% ВВП. Согласно осеннему прогнозу Банка Эстонии (Центробанка), дефицит бюджета составит в нынешнем году 3%, в следующем году - снизится до 2,8%, а в 2011-м - до 1,5% ВВП. Таким образом, по прогнозу Банка Эстонии, у страны есть все возможности в ближайшее время выполнить Маастрихтские критерии для перехода на евро, сообщает РИА Новости.