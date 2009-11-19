Базовый закон о деятельности коллекторов сегодня не разрабатывается

Базовый закон о регулировании деятельности коллекторских агентств в Украине на сегодня не разработан, и его разработка не ведется.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

В пресс-службе напомнили, что в начале года была создана рабочая группа для определения путей законодательного урегулирования деятельности коллекторов. «Сошлись на том, что это должен быть базовый закон о регулировании деятельности коллекторских агентств. Однако его разработка – очень длительная работа», - отметили в пресс-службе Минюста. Для принятия закона необходимо было, во-первых, утверждение Кабинетом министров плана, включающего его разработку, а также создание специальной рабочей группы для проведения соответствующих исследований и предоставления рекомендаций.

В ходе длительных обсуждений было принято решение остановиться на принятии дополнений к закону о лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности (относительно лицензирования деятельности коллекторских агентств). Несмотря на то, что и эта идея имела противников, большинство коллекторов, представленных в рабочей группе, все же согласились на такой вариант. Таким образом, данный законопроект («О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности» (относительно регламентации коллекторской деятельности)) на сегодня не принят, а разработка базового закона откладывается до соответствующих распоряжений правительства.

Как сообщал УНИАН, в конце марта рабочая группа при Министерстве юстиции завершила разработку проекта закона, призванного законодательно урегулировать деятельность коллекторских организаций в Украине.

В ходе заседания рабочей группы министр юстиции Николай ОНИЩУК отметил, что закон должен установить разумный баланс между легализацией деятельности коллекторов, которые как посредники способствуют урегулированию проблем неплатежей и возврату банковских кредитов, а также соблюдению законных прав и интересов лиц, которые попадают в сферу их деятельности. Кроме того, рабочая группа должна принять решение по поводу путей законодательного урегулирования этого вопроса.

В частности, по словам Н.ОНИЩУКА, это возможно осуществить путем инициирования внесения изменений в статью 9 Закона Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности“, а в дальнейшем по решению правительства утвердить условия осуществления коллекторской деятельности. При этом разработку и утверждение лицензионных условий будет осуществлять орган, определенный Кабинетом министров как орган лицензирования коллекторской деятельности.

Вероятным является также принятие отдельного закона о коллекторской деятельности в Украине, хотя этот путь может занять намного больше времени.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 6 августа внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности» (относительно регламентации коллекторской деятельности).