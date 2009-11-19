Официальный курс НБУ на 20 ноября

Доллар незначительно снизился

Официальный курс НБУ на 20 ноября: 100 USD – 799.0000 грн.; 100 EUR – 1187.5537 грн.; 10 RUR – 2.7795 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 20 ноября НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.0000 (на 19 ноября – 799.0900) 100 EUR – 1187.5537 (на 19 ноября – 1195.1989) 10 RUR – 2.7795 (на 19 ноября – 2.7827)

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