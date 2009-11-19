Белоруссия повысит прогноз экономического роста в 2010 г.на 11%

Белоруссия пересмотрит прогноз экономического роста в 2010 году до более чем 11 процентов после того, как глава государства раскритиковал пессимистические ожидания правительства и поручил Нацбанку разработать альтернативный вариант, сообщила пресс-служба президента.

Ранее правительство подготовило два сценария на будущий год, из которых пессимистический предусматривал рост в 2-3 процента, а оптимистический в 10-11 процентов. В январе-октябре этого года ВВП упал на 1,0 процент после роста на 10,1 процента в 2008 году.

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает со ссылкой на главу Национального банка Петра Прокоповича, что обновленный прогноз будет представлен президенту 23 ноября.

"Планируется, что в указанных документах будут закреплены такие показатели, которые обеспечат выполнение пятилетней программы социально-экономического развития Белоруссии на 2006 -2010 годы. В частности, прирост ВВП запланирован на уровне не менее 11 процентов, инфляция в пределах 8-10 процентов", - говорится в сообщении.

По итогам этого года правительство ожидает сохранения динамики ВВП на прошлогоднем уровне либо его незначительный прирост в 2,0 процента. сообщает Рейтер.