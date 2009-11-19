Завтра вступают в силу новые нормы НБУ для валютного рынка

Четверг 19 ноября - последний день перед вступлением в силу новых норм Национального банка Украины для валютного рынка.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на валютном рынке экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

В частности, подчеркнул он, данные нормы ограничивают объемы покупки иностранной валюты физическими лицами. Кроме того, напомнил экономист, отныне банкам запрещено изменять розничные курсы иностранной валюты в течение дня. Новые нормы НБУ также обязывают коммерческие банки иметь одинаковые курсы по всем отделениям, отметил А.БЛИНОВ. Помимо этого, добавил он, с завтрашнего дня банкам запрещено взимать комиссию за операции по наличному обмену валюты. Экономист также обратил внимание, что эти ограничения будут сопровождаться правом НБУ устанавливать максимальную маржу между курсами покупки и продажи наличной валюты.

“Однако опыт осени 2008 года свидетельствует, что такие ограничения не предотвращают волатильность обменного курса, а скорее усиливают ее и способствуют развитию теневого наличного рынка иностранной валюты”, - считает А.БЛИНОВ.