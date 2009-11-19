Официальный курс НБУ на 20 ноября

Официальный курс НБУ на 20 ноября: 100 USD США – 799.0000 (на 19 ноября – 799.0900) 100 EUR – 1187.5537 (на 19 ноября – 1195.1989) 10 RUR – 2.7795 (на 19 ноября – 2.7827) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 20 ноября 2009 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 90766.40 (на 19 ноября – 91575.71) 961 XAG 10 Серебро – 1454.18 (на 19 ноября – 1497.49) 962 XPT 10 Платина – 114257.00 (на 19 ноября – 116587.23) 964 XPD 10 Палладий – 29243.40 (на 19 ноября – 29965.88)

Официальный курс НБУ на 20 ноября: 100 USD США – 799.0000 (на 19 ноября – 799.0900) 100 EUR – 1187.5537 (на 19 ноября – 1195.1989) 10 RUR – 2.7795 (на 19 ноября – 2.7827) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 20 ноября 2009 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 90766.40 (на 19 ноября – 91575.71) 961 XAG 10 Серебро – 1454.18 (на 19 ноября – 1497.49) 962 XPT 10 Платина – 114257.00 (на 19 ноября – 116587.23) 964 XPD 10 Палладий – 29243.40 (на 19 ноября – 29965.88)

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