Цена на золото немного выросла

Цена на золото в четверг 19 ноября немного выросла после того, как доллар отступил от достигнутых ранее высот, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота подорожали на $0,70 до $1141,90 за тройскую унцию.

Декабрьский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 0,2% на отметке $18,455 за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины упал на 0,6% до $1443,90 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия закрылся снижением на 1,1% на отметке $369,90 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 0,9% на отметке $3,081 за фунт.