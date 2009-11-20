Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне в 0,1%

Банк Японии - центральный банк страны - на заседании по определению финансовой политики в пятницу улучшил оценку состояния экономики до "экономика восстанавливается", но счел необходимым оставить основную учетную ставку на прежнем уровне в 0,1%, сообщило информационное агентство Киодо Цусин, сообщает РИА Новости.

Учитывая восстановление экспорта, прежде всего, в Китай и другие страны с развивающейся экономикой и рост производства, Банк Японию улучшил оценку состояния экономики прошлого месяца с "находится в процессе восстановления" до "восстанавливается".

Однако из-за риска ухудшения ситуации в европейских странах и США банк считает, что "в дальнейшем процесс восстановления будет медленным". В этой связи банк посчитал необходимым сохранить мягкую финансовую политику и оставил без изменений учетную ставку.

Центробанк Японии снизил ключевую учетную ставку в декабре прошлого года с 0,3% до 0,1%, с тех пор ее величина не менялась.

Комментируя прозвучавшее в пятницу заявление вице-премьера Японии о дефляционных процессах в японской экономике, банк признал, что "есть опасения, что в результате замедления расходов предприятий и частных лиц, цены могут упасть ниже прогнозируемого сейчас уровня". Одновременно с этим, Банк Японии предупредил, что возможен также и рост цен, если поднимутся цены на нефть и сырье, и считает, что повышенное внимание следует уделить не только падению цен, но и их росту.

Вице-премьер японского правительства Наото Кан в пятницу впервые официально заявил, что экономика Японии находится в состоянии дефляции. Несмотря на то, что ВВП Японии за июль-сентябрь этого года второй квартал подряд показал рост, цены на оптовые и розничные товары продолжают падать.

В связи с этим Кан призвал Банк Японии к еще более гибким финансовым мерам для предупреждения развития дефляционных процессов.

Японская экономика со второй половины 1990-х годов находилась в состоянии дефляции, однако официально это было признано только в 2001 году. Дефляция продолжалась до середины 2006 года. Однако мировой финансовый кризис осени 2008 года вызвал сокращение производства, капиталовложений в оборудование и персонал.

ВВП Японии в IV квартале 2008 года сократился на 3,3%.

Снижение доходов и нестабильная экономическая ситуация способствуют снижению спроса среди населения, что, в свою очередь, вызывает вынужденное снижение цен. Следствием этого, при неблагоприятном развитии ситуации может стать новое сокращение производства и рабочей силы.