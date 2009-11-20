Ющенко призывает всех консолидироваться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все политические силы консолидироваться для безусловного выполнения взятых Украиной обязательств перед Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, выступая на встрече Президента Украины с послами США, Японии, ФРГ, Великобритании, Канады, Франции и Италии (G-7).

А.ШЛАПАК отметил, что выполнение этих обязательств является долгом Украины. Он подчеркнул, что без этого экономика Украины не сможет нормально развиваться.

А.ШЛАПАК напомнил, что В.ЮЩЕНКО передал МВФ свои предложения к Меморандуму между Украиной и фондом.