Недобросовестным заемщикам банков ограничили выезд за границу

Государственная пограничная служба Украины напоминает о временном ограничении на выезд за пределы Украины недобросовестным заемщикам банков.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины.

Ведомство информирует, что, в соответствии с указом Президента Украины от 8 октября 2009 г. № 813/2009 “О мерах по обеспечению восстановления стабильности в банковской системе” и планом организации его выполнения, одобренным на заседании Кабинета министров Украины 21 октября 2009 г. (протокол № 68), на пограничную службу возложена задача по соблюдению требований закона о временном отказе в выезде за границу гражданам Украины, имеющим невыполненные кредитные обязательства.

В соответствии со статьей 6 закона Украины „О порядке выезда с Украины и въезда в Украину граждан Украины”, одним из оснований для ограничения являются неурегулированные договорные или другие невыполненные обязательства – до выполнения обязательств или решения спора по согласованию сторон в предусмотренных законом случаях, или обеспечение обязательств залогом, если иначе не предусмотрено международным договором Украины.

В связи с тем, что действия некоторых заемщиков приводят к возникновению неплатежеспособности банковских учреждений, нарушению прав и законных интересов вкладчиков и других кредиторов банков, Государственная пограничная служба Украины обеспечивает своевременное выполнение судебных или прокурорских решений о временном ограничении в праве выезда данных граждан за пределы Украины. Беспрепятственно выехать за пределы Украины они смогут после погашения задолженности, говорится в сообщении.