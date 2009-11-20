Тигипко: госбюджет следует принимать сразу на три года

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Государственный бюджет необходимо принимать не на год, а на три, во избежание ежегодных декабрьских авралов в работе парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал тот факт, что Верховная Рада не смогла принять в первом чтении проект закона «О государственном бюджете на 2010 год».

«От политических игр в центре больше всего страдают регионы», - заявил С.ТИГИПКО.

По его словам, собственные доходы сегодня составляют около 5% местных бюджетов, остальных – закрепленные доходы, дотации и субвенции из государственного бюджета. Соответственно, местные советы имеют возможность начать подготовку собственных бюджетов только после того, как народные депутаты проголосуют за проект главного финансового документа страны во втором чтении. Таким образом, уже с января прекратится финансирование всех расходов, кроме выплаты зарплат и коммунальных платежей и будут заморожены строительство и ремонт дорог, мостов и других объектов инфраструктуры, сказал он.

«Причина этого не столько в перманентном политическом кризисе, сколько в неполноценном бюджетном законодательстве. Государственный бюджет необходимо принимать не на год, а на три. Тогда не будет ежегодных декабрьских авралов в работе парламента, а отсутствие финплана на следующий год не будет негативно сказываться на государственных финансах. Ключевые закрепленные доходы местных бюджетов, в частности земельный налог и налог на доходы физических лиц, необходимо перевести в категорию собственных доходов. Тогда местные советы смогут распоряжаться этими деньгами, и парламентский кризис не будет блокировать работу целой страны», – считает С.ТИГИПКО.