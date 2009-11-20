Вступили в силу ограничения НБУ на продажу инвалюты

С сегодняшнего вступают в силу ограничения Национального банка Украины (НБУ) на продажу иностранной валюты.

Это предусмотрено постановлением НБУ №538 от 9 сентября 2009 года «Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины» (регистрация в Минюсте – 9 ноября т.г.).

Нацбанк запретил коммерческим банкам осуществлять продажу иностранной валюты одному лицу в один операционный день на сумму, превышающую эквивалент 80 тыс. грн.

Кроме того, Нацбанк определил, что операции по покупке валюты на сумму, превышающую 15 тыс. грн., должны осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность с указанием в справках и квитанциях фамилии, имени, отчества покупателя. Если сумма такой операции превышает 50 тыс. грн., в квитанциях дополнительно должны быть указаны серия и номер паспорта, место проживания и идентификационный номер согласно Государственному реестру физических лиц – налогоплательщиков.

В постановлении запрещается коммерческим банкам изменять значение курса покупки и продажи иностранных валют в течение операционного дня. Курсы должен устанавливать председатель правления банка до начала рабочего дня.

Указанным постановлением Нацбанк также наделил себя правом устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.