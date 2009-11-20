Кабмин представит ВР новый проект бюджета на протяжении двух недель

Кабинет Министров Украины на протяжении двух недель внесет в Верховную Раду новый проект закона о Государственном бюджете на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

По его словам, голосование, которое сегодня состоялось в парламенте, больше напоминало политический фарс.

Он объяснил это тем, что одним из мотивов парламента вернуть правительству проект госбюджета стал тот факт, что Кабмин не учел в своем проекте повышение социальных стандартов. При сегодняшнем голосовании по поправкам поправка о поручении правительству учесть в тексте проекта госбюджета повышение социальных стандартов набрала менее 10 голосов депутатов.

Кроме того, И.УМАНСКИЙ назвал очень странной ситуацию, когда народные депутаты сами же не поддержали голосованием ни одной своей поправки.

«Возникает простой вопрос: ради чего это делалось. Я считаю, что это политическое шоу, которое было направлено на достижение единственной цели, – создать, в том числе в бюджетном процессе, максимальные преграды для правительства», - сказал он.

И.УМАНСКИЙ также отметил, что, в соответствии с Бюджетным кодексом, если проект бюджета принят к рассмотрению, законодательных оснований возвращать его после принятия к рассмотрению нет.

Он напомнил, что в первом чтении голосуются заключения и предложения Бюджетного комитета ВР, и отметил, что в сессионном зале рассматривались сегодня именно заключения Бюджетного комитета, поэтому говорить, что голосовался проект документа, поданный правительством, невозможно.

Как добавил и.о. министра финансов, возникла коллизия, поскольку ВР не имела права возвращать настоящий документ на доработку правительства, в то же время она приняла такое решение.

«Безусловно, мы будем выполнять решение Верховной Рады, и мы не дадим ни одной из политических сил оснований утверждать, что правительство блокирует бюджетный процесс. Мы представим проект бюджета в Верховную Раду», - сказал он.

При этом И.УМАНСКИЙ добавил, что Верховная Рада Украины дала правительству для этого две недели.