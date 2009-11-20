Межбанк: доллар значительно подешевел

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1300/8,1900, к 11:00 котировки составили 8,1250/8,1900. К 13:00 цены понизились до 8,0879/8,1212 и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на уровне 8,0500/8,1000.

Об этом сообщает компания «Укрдилинг».

Максимальный средний уровень составил 8,1300/8,1900 в 10:00, минимальный средний – 8,0098/8,1000 в 15:10.

НБУ объявил о выходе на рынок с продажей евро на аукционе с ценой отсечения 12.0200.

Российский рубль котировался банками по 0,2815/0,2833. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2805/0,2825.

Торги по евро стартовали с отметок 12,1267/12,2162. К 11:00 цены понизились (12,1153/12,2047) и на момент закрытия составили 11,9453/12,0195. Максимальный средний курс был зафиксирован в 10:00 – 12,1267/12,2162, а минимальный средний – в 14:47 - 11,9212/11,9952.