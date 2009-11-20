Лицензии СК «Интертехполис» и СК «Жизнь» остановлены

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг остановила все лицензии на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Интертехполис» и ОДО «Страховая компания «Жизнь» (обе г. Киев), в связи с отсутствием компаний по заявленным ими при регистрации адресам.

Как сообщается на сайте Госфинуслуг, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 19 ноября.

Также Госфинуслуг внесла в Государственный реестр финансовых учреждений информацию о КС «ОЩАДНІ ТРАДИЦІЇ» (г. Харьков). При этом Комиссия исключила из Госреестра финучреждений и аннулировала свидетельство о регситрации финучреждением в связи с отсутствием КС по заявленному при регистрации адресу КС «Капитал Инвест Плюс» (Донецкая обл. г. Торез).

Кроме того, Госфинуслуг аннулировала лицензию на осуществление деятельности по привлечению вкладов членов КС на депозитные счета и лицензии на предоставление финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме средств вкладов членов кредитного союза в связи с не устранением в определенный комиссией срок, нарушений требований, которые стали причиной временной приостановки действия лицензий КС «РістКапітал» (г. Донецк).