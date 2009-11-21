Результаты целевого аукциона НБУ 20 ноября

Національний банк України 20 листопада 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 158 тис. ЄВРО наступним 13 банкам: АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКІБ "УКРСИББАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні ЄВРО продавались за курсом - 12,02 грн. за 1 ЄВРО.