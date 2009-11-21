Количество ломбардов в Украине растет

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано около 360 ломбардов, и их количества продолжает расти.

Об этом газете «Зеркало недели» (№ 45 (773) от 21 - 27 ноября 2009 г.) сообщила исполнительный директор Всеукраинской ассоциации ломбардов Юлия РОЖКОВА.

«В декабре 2008 года их было уже 317, а за три квартала 2009 года статус финансового учреждения получили еще более 40 ломбардов», - сказала она.

В то же время, по неофициальным данным, количество бизнесменов, которые хотят открыть ломбард, увеличилось в этом году в четыре-пять раз, а объемы этого рынка возросли в 2-2,5 раза.

Эксперты утверждают, что рентабельность самых популярных систем ломбардов составляет около 20%, а бизнес окупается за три-пять лет, когда удается завоевать клиентов того или иного микрорайона.

Представители системы ломбардов констатируют, что их клиентами, кроме студентов и пенсионеров, все больше становятся представители среднего класса и молодежи, а также мелкие предприниматели, которые испытывают временные трудности.

По словам Ю.РОЖКОВОЙ, «классическими» предметами залога в ломбарде является бытовая и офисная техника, а также антиквариат, реже - музыкальные инструменты.

В то же время сдавать красивые и, тем более, старинные ювелирные украшения с камнями в нынешний ломбард - бессмысленно, считают ювелиры.

«Получить за него объективную стоимость нереально, поскольку у вас его примут как лом. Оценивают фамильные драгоценности на вес. Легче всего сдать примитивное изделие из золота. Если у вас украшение из платины, жемчуга, бирюзы или других ценных металлов и камней, вы останетесь в явном проигрыше», - поясняет ювелир.