Россия снова будет тратить на вооружение огромные средства

Государственный оборонный заказ в 2010 году будет увеличен на 8,5%, до 1,175 трлн. руб. (около 40,5 млрд. дол.).

Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, выступая на 11 съезде партии «Единая Россия».

«В 2010 году государственный оборонный заказ будет увеличен еще на 8,5%. Это составит 1 триллион 175 миллиардов рублей», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что не будет уточнять количественные параметры закупок вооружений.

«Хотел бы сейчас сказать об одном - считаю возросший гособоронзаказ важнейшим инструментом модернизации как самого ОПК, так и смежных отраслей, стимулом для появления перспективных научных разработок, производства новых материалов, компонентной базы», - сообщил он.

По его словам, ОПК всегда служил одним из локомотивов технологического развития России.

«Эту роль мы должны серьезно усилить, а также надежно гарантировать самостоятельный доступ России к критически важным оборонным технологиям», - подчеркнул он.

В.ПУТИН отметил, что поддержка ОПК правительством было обозначено в качестве одного из важнейших направлений в системе антикризисных мер.

«Предпринятые шаги оказались действенными. Я говорил об общем спаде в экономике, к сожалению, для нас, а в оборонке - рост и по году он составит около 4%», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая с посланием к Федеральному Собранию России потребовал в 2010 году провести значительное переоснащение российской армии.

«Одна из самых непростых, но принципиальных задач - это переоснащение войск новыми системами и образцами вооружения и военной техники. Здесь нет необходимости рассуждать - нужно приобретать эти вооружения. В следующем году необходимо поставить в войска более 30 баллистических ракет наземного и морского базирования, пять ракетных комплексов «Искандер», около 300 единиц современной бронетехники, 30 вертолетов, 28 боевых самолетов, 3 атомные подводные лодки и один боевой корабль класса «Корвет», 11 космических аппаратов», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.